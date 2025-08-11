F1 : Un phénomène débarque, le très beau geste de Lewis Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré comme un gros talent du sport automobile, Kimi Antonelli a été titularisé par Mercedes sur cette saison 2025. Plusieurs membres de l’écurie allemande ont tenu à saluer à quel point Lewis Hamilton, malgré son transfert chez Ferrari, a joué un rôle crucial en tant que mentor du jeune pilote italien.

Faisant partie des plus grands pilotes de l’histoire, Lewis Hamilton a toujours brillé de par son fair-play et de par son rôle avec les plus jeunes pilotes. Transféré chez Ferrari à l’issue de la saison 2024, le septuple champion du monde aurait néanmoins pris Kimi Antonelli sous son aile avant de quitter Mercedes. Et pour cause, le pilote de 18 ans a été élu comme le successeur de « King Lewis » au sein de l’écurie allemande.

« Lewis reste très important pour nous » « Je pense que les champions reconnaissent les champions, et Lewis reste très important pour nous ; Il a été une pierre angulaire de notre équipe et fera toujours partie de la famille Mercedes, même s’il pilote désormais pour Ferrari. Mon amitié avec Lewis n’a pas changé. Nous parlons souvent, et il comprend les défis auxquels Kimi est confronté », a ainsi confié le directeur d’écurie Toto Wolff, relayé par Next-Gen Auto.