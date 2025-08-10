F1 - Retour chez Mercedes : La grande théorie sur Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que son aventure chez Ferrari se complique course après course, de nombreuses théories commencent à émerger à propos de l’avenir de Lewis Hamilton. L’une d’entre elles évoquerait un retour du Britannique chez Mercedes à partir de la saison prochaine. Pour Ralf Schumacher, cette rumeur n’a aucun sens, et l’écurie allemande ne souhaitera jamais récupérer Hamilton.

De quoi sera fait l’avenir de Lewis Hamilton ? S’étant lui-même qualifié « d’inutile » à l’issue des séances de qualification du Grand Prix de Hongrie le week-end dernier, le Britannique ne parvient toujours pas à faire décoller son aventure chez Ferrari. Depuis plusieurs jours, certaines théories voient le jour sur les réseaux sociaux. L’une d’entre elles évoque notamment un retour du septuple champion du monde chez Mercedes. Ralf Schumacher n’y croit pas une seconde.

« Personne ne sait vraiment s’il sera aussi bon qu’avant » « Lewis a 40 ans et a certaines attentes. Premièrement, les attentes financières sont élevées. Deuxièmement, combien de temps peut-il encore continuer ? Combien de temps voudra-t-il continuer ? Je pense que son niveau est toujours bon, mais personne ne sait vraiment s’il sera aussi bon qu’avant », a d’abord déclaré l’ancien pilote dans des propos relayés par Next-Gen Auto.