F1 - «Un imbécile» : Verstappen écoeure Hamilton et prend très cher !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2021, le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi est entré dans la légende de la Formule 1, Max Verstappen dépassant Lewis Hamilton pour s'offrir son premier titre mondial dans des conditions rocambolesques. Et visiblement, en Angleterre, personne n'a oublié cette passe d'armes comme le regrette Jos Verstappen.

Aux yeux du grand public, Max Verstappen n'est pas le pilote le plus apprécié de la grille. Régulièrement présenté comme arrogant voire agressif en piste, le quadruple champion du monde ne bénéficie pas d'une très belle image. Une situation que regrette son père Jos Verstappen qui estime de son côté que le pilote Red Bull est toujours le même qu'avant en privé, malgré la vision qu'ont les Anglais de son fils.

Verstappen, l'Angleterre n'a pas digéré « Quand je vois ou que je parle à Max en privé, il est toujours le même qu’il y a dix ou quinze ans. Je trouve cela très important et merveilleux. J’en suis fier. Mais il estime que la perception du public, notamment au Royaume-Uni, a injustement évolué. Je pense que beaucoup de gens, surtout les Anglais, se font une fausse impression de lui. Il est incompris. Et on le prend pour un imbécile. C’est peut-être aussi dû à l’ère actuelle des réseaux sociaux. Je ne m’identifie évidemment pas du tout à ça », regrette le père du quadruple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.