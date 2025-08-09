F1 - Verstappen : Surprise totale chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau patron de Red Bull où il remplace Christian Horner, Laurent Mekies s'est confié sur ses débuts dans son nouveau rôle et la découverte de ses pilotes à commencer par Max Verstappen. Le dirigeant français reconnaît avoir été même surpris par le professionnalisme et le talent du quadruple champion du monde.

Alors que Red Bull avait annoncé de façon soudaine le départ de Christian Horner, le nom de son successeur a également été confirmé dans la foulée. C'est le Français Laurent Mekies, jusque-là patron de Racing Bulls qui a pris la succession du Britannique. L'occasion pour lui de découvrir ses nouveaux pilotes à commencer par Max Verstappen. Et s'il avait bien évidemment conscience du talent extraordinaire du quadruple champion du monde, Laurent Mekies est toutefois impressionné et surpris par ce qu'il voit au quotidien avec le Néerlandais.

Mekies surpris par Verstappen « Tout à coup, vous apprenez à le connaître un peu mieux, du moins depuis la dernière course, et vous découvrez tout ce qui se cache derrière ce que vous voyez sur la piste. Tout à coup, vous comprenez comment on peut atteindre un niveau aussi incroyable. Ce que je veux dire par là, c’est que nous connaissons son niveau sur la piste et à quel point il est unique, puis tout à coup, vous découvrez Max en dehors de la piste, et vous découvrez un niveau d’engagement, d’amour pour le sport, de simplicité et une approche directe des bons et des mauvais moments qui sont tout simplement hors du commun. Tout à coup, il devient très clair que cette combinaison le rend intouchable et unique. Il y a beaucoup de pilotes rapides. C’est une combinaison incroyable que d’avoir ce talent brut associé à un amour et un engagement absolus pour le sport, avec toute la compréhension qu’il a développée », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.