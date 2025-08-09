F1 - Verstappen : Surprise totale chez Red Bull !

Nouveau patron de Red Bull où il remplace Christian Horner, Laurent Mekies s'est confié sur ses débuts dans son nouveau rôle et la découverte de ses pilotes à commencer par Max Verstappen. Le dirigeant français reconnaît avoir été même surpris par le professionnalisme et le talent du quadruple champion du monde.
Alors que Red Bull avait annoncé de façon soudaine le départ de Christian Horner, le nom de son successeur a également été confirmé dans la foulée. C'est le Français Laurent Mekies, jusque-là patron de Racing Bulls qui a pris la succession du Britannique. L'occasion pour lui de découvrir ses nouveaux pilotes à commencer par Max Verstappen. Et s'il avait bien évidemment conscience du talent extraordinaire du quadruple champion du monde, Laurent Mekies est toutefois impressionné et surpris par ce qu'il voit au quotidien avec le Néerlandais.
Mekies surpris par Verstappen
« Tout à coup, vous apprenez à le connaître un peu mieux, du moins depuis la dernière course, et vous découvrez tout ce qui se cache derrière ce que vous voyez sur la piste. Tout à coup, vous comprenez comment on peut atteindre un niveau aussi incroyable. Ce que je veux dire par là, c’est que nous connaissons son niveau sur la piste et à quel point il est unique, puis tout à coup, vous découvrez Max en dehors de la piste, et vous découvrez un niveau d’engagement, d’amour pour le sport, de simplicité et une approche directe des bons et des mauvais moments qui sont tout simplement hors du commun. Tout à coup, il devient très clair que cette combinaison le rend intouchable et unique. Il y a beaucoup de pilotes rapides. C’est une combinaison incroyable que d’avoir ce talent brut associé à un amour et un engagement absolus pour le sport, avec toute la compréhension qu’il a développée », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.
«C’était bien au-delà de ce que j’attendais»
« Bien sûr, j’ai été surpris. On a toujours tendance à penser qu’on connaît les pilotes. Vous remportez quatre titres mondiaux, puis vous entrez dans une saison plus difficile, vous vous retrouvez dans la deuxième partie de la saison dans une lutte difficile pour le titre, vous entendez les rumeurs autour de vous. Et l’on voit le niveau de concentration dont il est capable dans ce genre de moment, son calme et la motivation qu’il va apporter à l’équipe, l’absence totale de compromis dans son approche et dans son niveau de préparation avant et après la course. Bien sûr, j’ai été surpris. C’était bien au-delà de ce que j’attendais », ajoute Laurent Mekies.