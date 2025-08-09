F1 - Verstappen : La bagarre qui choque Red Bull !

Pierrick Levallet

La saison 2025 de F1 est vraiment délicate pour Max Verstappen. Le Néerlandais ne cesse de se battre tant bien que mal face aux autres pilotes. La façon dont le quadruple champion du monde gère l’adversité a d’ailleurs surpris Laurent Mekies, qui ne s’attendait pas à un tel engagement chez Red Bull malgré les difficultés.

Rien ne sourit à Max Verstappen cette année. Déjà en difficulté en 2024 malgré son quatrième titre de champion du monde consécutif, le Néerlandais peine à défendre sa couronne en 2025. Le pilote de 27 ans semble totalement impuissant face à la supériorité des McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris. Malgré cela, Max Verstappen se bat comme il peut et donne son maximum pour obtenir le meilleur résultat possible. Laurent Mekies avoue d’ailleurs avoir été impressionné par la façon dont le pilote de Red Bull fait face à l’adversité.

«C’était bien au-delà de ce que j’attendais» « Bien sûr, j’ai été surpris. On a toujours tendance à penser qu’on connaît les pilotes. Vous remportez quatre titres mondiaux, puis vous entrez dans une saison plus difficile, vous vous retrouvez dans la deuxième partie de la saison dans une lutte difficile pour le titre, vous entendez les rumeurs autour de vous. Et l’on voit le niveau de concentration dont il est capable dans ce genre de moment, son calme et la motivation qu’il va apporter à l’équipe, l’absence totale de compromis dans son approche et dans son niveau de préparation avant et après la course. Bien sûr, j’ai été surpris. C’était bien au-delà de ce que j’attendais » a confié le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.