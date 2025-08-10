F1 : Nouveau pilote chez Alpine, l'annonce troublante de Mercedes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toto Wolff est un hommes influent dans le paddock. A la fois directeur de l'écurie Mercedes mais également agents de pilotes, l'Autrichien gère notamment la carrière de Valtteri Bottas auquel il a confié le rôle de troisième pilote chez Mercedes. Mais alors que le nom du Finlandais circule notamment chez Alpine, Toto Wolff a fait une annonce loin d'être anodine.

La grille 2026 a déjà bien avancé, mais elle n'est pas encore complète et certains baquets sont toujours disponibles à l'image de ceux chez Cadillac. La nouvelle écurie n'a pas encore annoncé son duo de pilotes pour ses débuts en F1, bien que Sergio Pérez tiennent la corde pour occuper l'un des deux baquets. Chez Alpine aussi ça pourrait bouger et Pierre Galsy pourrait encore avoir un nouveau coéquipier. Dans cette optique, le nom de Valtteri Bottas a plusieurs fois circulé. Un rapprochement qui pourrait être facilité par le fait que l'écurie française sera motorisé par Mercedes, écurie au sein de laquelle le Finlandais est l'actuel troisième pilote, mais surtout, ses intérêts sont gérés par un certain Toto Wolff qui a d'ailleurs fait une annonce sur l'avenir de Bottas.

Wollf pousse Bottas chez Alpine ? « Valtteri fait partie de la famille Mercedes depuis très, très longtemps. Si un de nos pilotes titulaires souffrait d'une intoxication alimentaire au poisson, c'est un pilote qu'il suffit de mettre dans la voiture et il sera absolument dans le rythme. C'est formidable de savoir que votre troisième pilote est aussi rapide que possible. Évidemment, en ce qui concerne Valtteri, il mérite un baquet. Espérons que la porte va s'ouvrir. À suivre... », assure le patron de l'écurie Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.