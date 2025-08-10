F1 : Nouveau pilote chez Alpine, l'annonce troublante de Mercedes !

Toto Wolff est un hommes influent dans le paddock. A la fois directeur de l'écurie Mercedes mais également agents de pilotes, l'Autrichien gère notamment la carrière de Valtteri Bottas auquel il a confié le rôle de troisième pilote chez Mercedes. Mais alors que le nom du Finlandais circule notamment chez Alpine, Toto Wolff a fait une annonce loin d'être anodine.
La grille 2026 a déjà bien avancé, mais elle n'est pas encore complète et certains baquets sont toujours disponibles à l'image de ceux chez Cadillac. La nouvelle écurie n'a pas encore annoncé son duo de pilotes pour ses débuts en F1, bien que Sergio Pérez tiennent la corde pour occuper l'un des deux baquets. Chez Alpine aussi ça pourrait bouger et Pierre Galsy pourrait encore avoir un nouveau coéquipier. Dans cette optique, le nom de Valtteri Bottas a plusieurs fois circulé. Un rapprochement qui pourrait être facilité par le fait que l'écurie française sera motorisé par Mercedes, écurie au sein de laquelle le Finlandais est l'actuel troisième pilote, mais surtout, ses intérêts sont gérés par un certain Toto Wolff qui a d'ailleurs fait une annonce sur l'avenir de Bottas.
Wollf pousse Bottas chez Alpine ?
« Valtteri fait partie de la famille Mercedes depuis très, très longtemps. Si un de nos pilotes titulaires souffrait d'une intoxication alimentaire au poisson, c'est un pilote qu'il suffit de mettre dans la voiture et il sera absolument dans le rythme. C'est formidable de savoir que votre troisième pilote est aussi rapide que possible. Évidemment, en ce qui concerne Valtteri, il mérite un baquet. Espérons que la porte va s'ouvrir. À suivre... », assure le patron de l'écurie Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.
«Il mérite un baquet
D'ailleurs, Toto Wolff tient déjà le successeur de Valtteri Bottas puisque le jeune Frederik Vesti semble promis à un rôle de troisième pilote chez Mercedes. « Fred a fait un excellent travail en tant que pilote de réserve et a fourni de gros efforts, parfois même en travaillant la nuit dans le simulateur. Je ne peux pas le souligner assez : c'est quelqu'un sur qui nous pouvons compter, qui a la vitesse et qui donne de bonnes indications aux pilotes », ajoute Toto Wolff qui semble donc avoir déjà tout prévu.