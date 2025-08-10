F1 : Clash chez Ferrari, Hamilton craque !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La situation chez Ferrari commence à sérieusement se tendre. Et pour cause, le septuple champion du monde peine à performer, pendant que Charles Leclerc réalise quelques coups d'éclat dans l'autre Ferrari. Une situation qui aurait poussé le Britannique à pousser un coup de gueule lors d'une réunion d'après Juan Pablo Montoya.

Lewis Hamilton ne devait pas s'attendre à traverser une telle période de doutes après son transfert fracassant chez Ferrari. Et pourtant, après une demi-saison, le Britannique n'est toujours pas monté sur le podium d'une course, une anomalie pour un champion de sa trempe. En Hongrie le week-end dernier, le septuple champion du monde est même apparu totalement abattu, se jugeant «inutile» pour la Scuderia. Une situation inquiétante qui aurait d'ailleurs des répercussions en interne comme le souligne Juan Pablo Montoya.

Montoya révèle un clash chez Ferrari « J'ai entendu une rumeur selon laquelle il y avait eu une grande tension lors d'une réunion Ferrari, où Lewis, plus ou moins, a demandé à l'équipe s'ils voulaient avoir une ou deux voitures. Son week-end n'était pas si mal ; les temps étaient trop serrés. Un demi-dixième de seconde plus rapide, c'est une autre histoire. Si vous regardez bien, Lewis était à une demi-seconde de lui il y a trois ou quatre mois, et maintenant, il est à un dixième. Le problème, c'est que tout le monde était là », confie-t-il lors du podcast MontoyAS avant de poursuivre.