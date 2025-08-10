F1 - Hamilton : La grosse confidence sur son célibat !

Malgré une longue relation entretenue avec Nicole Scherzinger entre 2008 et 2015, Lewis Hamilton a toujours fait passer sa carrière de pilote en premier lieu. Célibataire endurci, le septuple champion du monde est revenu plus en détail sur sa vie privée, affirmant qu’il se sentait incapable de gérer une vie de famille pour le moment.
Désormais chez Ferrari, Lewis Hamilton rêve de victoire, lui le recordman de l’histoire de la F1 (avec 105 victoires). Légende absolue du sport contemporain, le Britannique de 40 ans met sa carrière avant tout dans sa vie, allant même jusqu’à mettre sa vie privée en parenthèse. Dans un entretien accordé à la RTBF, « King Lewis » évoquait son célibat à cœur ouvert.
« C’est très compliqué de trouver quelqu’un qui comprenne votre passion »
« Oui, c’est très compliqué de trouver quelqu’un qui comprenne votre passion et veuille la partager, surtout dans le monde d’aujourd’hui. Je vois d’autres pilotes et je me demande comment ils y arrivent : certains ont des enfants, sont mariés, ont des petites amies. Moi, j’ai vécu ça quand j’avais la vingtaine. J’ai fait un choix différent : j’ai décidé de maximiser le temps que j’ai ici car il est plus court qu’on le croit », a ainsi confié le septuple champion du monde dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Tant que je suis en compétition, je reste concentré sur ma santé »
« Je ne veux pas avoir de regrets, ni penser que j’aurais pu donner plus. Ces dix dernières années, je me suis concentré sur ma performance. Et quand je prendrai ma retraite, je pourrai faire ce que je veux. Je pourrai me consacrer à d’autres choses sans contrainte. Tant que je suis en compétition, je reste concentré sur ma santé, mon bien-être, ma santé mentale et ma technique de pilotage. Je veux être le meilleur ingénieur possible et le meilleur coéquipier aussi. C’est mon objectif principal : je veux gagner », conclut Lewis Hamilton, déterminé à goûter de nouveau à la victoire.