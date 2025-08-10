F1 - Hamilton : La grosse confidence sur son célibat !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré une longue relation entretenue avec Nicole Scherzinger entre 2008 et 2015, Lewis Hamilton a toujours fait passer sa carrière de pilote en premier lieu. Célibataire endurci, le septuple champion du monde est revenu plus en détail sur sa vie privée, affirmant qu’il se sentait incapable de gérer une vie de famille pour le moment.

Désormais chez Ferrari, Lewis Hamilton rêve de victoire, lui le recordman de l’histoire de la F1 (avec 105 victoires). Légende absolue du sport contemporain, le Britannique de 40 ans met sa carrière avant tout dans sa vie, allant même jusqu’à mettre sa vie privée en parenthèse. Dans un entretien accordé à la RTBF, « King Lewis » évoquait son célibat à cœur ouvert.

« C’est très compliqué de trouver quelqu’un qui comprenne votre passion » « Oui, c’est très compliqué de trouver quelqu’un qui comprenne votre passion et veuille la partager, surtout dans le monde d’aujourd’hui. Je vois d’autres pilotes et je me demande comment ils y arrivent : certains ont des enfants, sont mariés, ont des petites amies. Moi, j’ai vécu ça quand j’avais la vingtaine. J’ai fait un choix différent : j’ai décidé de maximiser le temps que j’ai ici car il est plus court qu’on le croit », a ainsi confié le septuple champion du monde dans des propos relayés par Next-Gen Auto.