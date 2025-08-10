F1 - Red Bull : Max Verstappen annonce la fin ?

Pierrick Levallet

Max Verstappen a connu des saisons plus tranquilles. Troisième du classement général de la F1, le Néerlandais fait face à de nombreuses difficultés au volant de sa Red Bull. Le pilote de 27 ans a terminé le Grand Prix de Hongrie en neuvième position. Pire encore, Max Verstappen n’a plus remporté la moindre course depuis le 18 mai en Emilie-Romagne. Le titre semble désormais hors de portée pour le quadruple champion du monde, qui compte 97 points de retard sur le leader Oscar Piastri. Il a d’ailleurs laissé sous-entendre que sa période de succès était révolue.

«Le succès va et vient...» « Ce n’est pas une surprise, bien sûr, si l’on considère les problèmes que nous rencontrons. Je pense qu’à l’autre bout du spectre, pendant quatre ans, j’ai aussi obtenu de très bons résultats. Le succès va et vient... » a expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par F1 Only. Reste maintenant à voir si Red Bull parviendra à corriger les principaux défauts de sa voiture pendant la pause estivale, afin de donner de meilleures chances au Néerlandais de pouvoir se battre pour des victoires.