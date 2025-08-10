F1 - Red Bull : Max Verstappen annonce la fin ?

Rien ne sourit vraiment à Max Verstappen cette saison. En difficulté au volant de sa Red Bull, le Néerlandais ne pointe qu’à la troisième place du classement général de la F1. Le pilote de 27 ans n’a d’ailleurs plus remporté le moindre Grand Prix depuis le 18 mai, et a laissé sous-entendre que sa période de succès était désormais révolue.
Max Verstappen a connu des saisons plus tranquilles. Troisième du classement général de la F1, le Néerlandais fait face à de nombreuses difficultés au volant de sa Red Bull. Le pilote de 27 ans a terminé le Grand Prix de Hongrie en neuvième position. Pire encore, Max Verstappen n’a plus remporté la moindre course depuis le 18 mai en Emilie-Romagne. Le titre semble désormais hors de portée pour le quadruple champion du monde, qui compte 97 points de retard sur le leader Oscar Piastri. Il a d’ailleurs laissé sous-entendre que sa période de succès était révolue.
«Le succès va et vient...»
« Ce n’est pas une surprise, bien sûr, si l’on considère les problèmes que nous rencontrons. Je pense qu’à l’autre bout du spectre, pendant quatre ans, j’ai aussi obtenu de très bons résultats. Le succès va et vient... » a expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par F1 Only. Reste maintenant à voir si Red Bull parviendra à corriger les principaux défauts de sa voiture pendant la pause estivale, afin de donner de meilleures chances au Néerlandais de pouvoir se battre pour des victoires.
Max Verstappen chez Red Bull en 2026 ?
Max Verstappen, lui, va inévitablement donner le meilleur de lui-même pour obtenir les résultats les plus satisfaisants possibles. Le pilote de 27 ans évoluera en tout cas chez Red Bull la saison prochaine. Le Néerlandais disposait d’une clause de sortie dans son contrat au sein de l’écurie autrichienne. Mais il ne serait plus en mesure de l’activer puisqu’il figure à la troisième place du classement général à la pause estivale. Max Verstappen va donc chercher à relancer la machine le 31 août aux Pays-Bas, devant son public.