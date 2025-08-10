F1 - Verstappen : Le cauchemar en pleine course !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a connu un nouveau week-end très compliqué en Hongrie, Max Verstappen na pas pu faire mieux qu'une neuvième place à l'arrivée du Grand Prix. La faute à une Red Bull qui a encore fait des siennes comme l'explique le nouveau patron de l'équipe, Laurent Mekies.

En grande difficulté depuis quelques mois, Red Bull ne trouve pas la solution comme en témoigne le nouveau week-end très décevant en Hongrie à l'issue duquel Max Verstappen a terminé neuvième tandis que Yuki Tsunoda a de nouveau fini au-delà du Top 10. Un cauchemar commenté par Laurent Mekies, le nouveau patron de Red Bull, qui explique qu'au sein de l'équipe, ils n'ont jamais réussi à trouver les bons réglages.

Intertitre 2 « Eh bien, pour être honnête, si nous avions su comment le faire, nous l’aurions corrigé. Ce que je peux vous dire, c’est que c’était là dès le premier tour des EL1. On l’a vu, tout de suite. On s’est regardés et on s’est demandé : "Qu’est-ce qui se passe ?". On voyait bien dans tous les virages lents et moyens que nous étions très lents et que ce n’était pas lié à l’équilibre. On n’arrivait pas à placer la voiture dans la bonne fenêtre, on ne pouvait pas changer de pneus évidemment, il faut faire avec ; ça arrive parfois, mais pas à ce point-là, et ça a semblé anormal dès le début », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.