F1 : Grosse recrue avec Verstappen, Leclerc valide !

Il y a peu, Red Bull a annoncé l’arrivée du Français Laurent Mekies en tant que directeur d’écurie en lieu et place de Christian Horner. Un énorme changement pour l’écurie autrichienne ainsi que pour Yuki Tsunoda et Max Verstappen. Ayant déjà travaillé avec l’ingénieur français, Charles Leclerc valide ce gros renfort pour Red Bull.

Un gros bouleversement chez Red Bull. Après vingt ans de cohabitation avec Christian Horner, l’écurie autrichienne a décidé de limoger ce dernier et de le remplacer par Laurent Mekies. Ancien team principal de Racing Bulls, l’ingénieur français a donc été promu. S’il dirige désormais Max Verstappen, Laurent Mekies est également bien connu de Charles Leclerc, qui l’a connu chez Ferrari entre 2018 et 2023.

« Laurent a toujours été extrêmement doué pour comprendre les gens » « Quand j’ai travaillé avec Laurent, il n’était pas encore directeur d’écurie. Il occupait un poste très important au sein de l’équipe. Laurent a toujours été extrêmement doué pour comprendre les gens. Il fait partie de ces personnes à qui je n’avais pas besoin de beaucoup parler pour qu’il comprenne ce que je ressentais. C’est toujours très utile. Je ne l’ai jamais eu comme directeur d’écurie, mais je l’ai toujours considéré comme quelqu’un qui avait définitivement les capacités pour le devenir. C’est formidable de voir ce qui lui arrive. Je suis très heureux pour lui, quand il a fait ses premiers pas chez AlphaTauri à l’époque et maintenant chez Red Bull Racing. Il le mérite vraiment », a confié Charles Leclerc à propos du Français, dans des propos relayés par Next-Gen Auto.