F1 - «Ta voiture est plus facile à piloter» : Jaloux d'un pilote, Max Verstappen reçoit une réponse d'une autre équipe !

Visiblement frustré par sa saison, Max Verstappen est surtout très mécontent du comportement de sa monoplace qu'il a plusieurs fois jugée inconduisible. A tel point que le quadruple champion du monde a affirmé à Liam Lawson que sa Racing Bulls était «plus facile à piloter». Ce à quoi Alan Permane a répondu.

Auteur d'une saison compliquée, Max Verstappen ne remportera pas un cinquième titre consécutif. A plusieurs reprises, le pilote néerlandais s'est plaint de sa monoplace et de la difficulté de la conduire. A tel point qu'il a récemment affirmé à Liam Lawson que sa Racing Bulls était «plus facile à piloter». Une situation inédite qui se confirme par les chiffres puisque Yuki Tsunoda a inscrit moins de points que les deux pilotes Racing Bulls. Nouveau patron de l'écurie, Alan Permane s'est prononcé à ce sujet.

Verstappen estime que la Racing Bulls est plus facile à conduire... « On a beaucoup parlé de sa facilité de conduite. Beaucoup de gens en ont parlé et constatent comment nos pilotes s’en sortent. Mais en réalité, je pense que c’est une voiture facile à optimiser aérodynamiquement pour les ingénieurs. Nous pouvons faire ce que nous voulons avec les réglages et en tirer le meilleur parti, ce qui nous permet d’améliorer nos performances. Bien qu’elle ne soit pas intrinsèquement plus facile à piloter, elle est plus souvent utilisée à son niveau de performance optimal, offrant aux pilotes de meilleures sensations au volant », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.