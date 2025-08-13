F1 - Verstappen : Red Bull annonce la fin ?

Pierrick Levallet

Max Verstappen avait certainement espéré vivre une saison 2025 plus tranquille. Mais le Néerlandais fait face à de nombreuses difficultés au volant de sa monoplace. Le pilote de 27 ans pointe d’ailleurs à la troisième place du classement général de la F1. Red Bull se veut toutefois assez optimiste pour la suite.

La saison n’est pas de tout repos pour Max Verstappen. Quadruple champion du monde en titre, le Néerlandais a du mal à défendre sa couronne cette année. Il semble même déjà écrit que le pilote de 27 ans ne sera pas sacré en 2025. Le leader du classement général de la F1, Oscar Piastri, le distance de 97 points. McLaren affiche un niveau de performance nettement supérieur à Red Bull. L’écurie autrichienne se veut toutefois assez optimiste pour la suite en laissant entendre que Max Verstappen sera bientôt débarrassé de ses galères.

Bientôt la fin des galères pour Max Verstappen et Red Bull ? « Nous ne sous-estimons pas ce qui nous attend. Une équipe de haut niveau a pour objectif de gagner, et la plus grande différence avec la concurrence dans le milieu du classement, c’est qu’à chaque week-end de course, vous revenez et il y a un seule réponse possible. Avez-vous gagné ou non ? Cela définit le niveau d’attente de chacun, ainsi que le niveau d’effort que vous devez fournir dans chaque secteur pour être compétitif. Nous apprécions cela. Red Bull Racing apprécie cela » a d’abord expliqué Laurent Mekies dans des propos rapportés par NextGen-Auto.