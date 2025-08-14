F1 - «Pas le plus drôle» : Un ancien pilote balance sur Max Verstappen et sa relation avec Netflix !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen est un pilote de légende. En revanche, sur le plan humain, le Néerlandais n’a cessé de diviser. Doté d’un fort tempérament, le pilote Red Bull suscite néanmoins l’admiration de son ancien coéquipier Daniel Ricciardo, qui a notamment évoqué la relation entre Verstappen et Netflix.

A seulement 27 ans, Max Verstappen fait déjà partie des légendes du sport automobile. Le quadruple champion du monde suscite l’admiration des observateurs, mais également la crainte de ses adversaires. Le tempérament coléreux et froid du pilote Red Bull fait parfois débat également. Ancien partenaire de Verstappen au sein de l’écurie autrichienne, Daniel Ricciardo est revenu sur sa sympathie pour le Néerlandais.

« Il n’est peut-être pas le plus accessible ni le plus drôle » « Si je retire ma casquette de pilote et je mets celle du fan, pour différentes raisons, je suppose que c’est Max qui aurait mon soutien car il est lui-même. S’il ne veut pas parler aux médias, il ne le fera pas. Avec la nouvelle saison de Drive to Survive sur Netflix, il a refusé certaines choses. Il a donc fait ce qu’il voulait et il va s’y tenir. On obtient ce qu’on voit. Beaucoup de gens l’admirent et l’apprécient. Il n’est peut-être pas le plus accessible ni le plus drôle, mais il est au top et les gens savent que c’est ce qu’ils vont obtenir de lui ou non. C’est un pilote déterminé et, évidemment, les gens apprécient ça, donc je respecte vraiment ça », a ainsi lâché l’Australien dans des propos relayés par Next-Gen Auto.