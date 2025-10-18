F1 - Transfert de Verstappen : Mercedes répond cash !

Pierrick Levallet

Les rumeurs continuent de fuser quant à l’avenir de Max Verstappen en F1. Le Néerlandais ne cesse de faire l’objet de plusieurs spéculations au sujet d’un départ de Red Bull et d’un éventuel transfert chez Mercedes. Toto Wolff a alors répondu très clairement concernant une potentielle arrivée du quadruple champion du monde au sein de l’écurie allemande.

Si les choses semblent aller beaucoup mieux chez Red Bull, Max Verstappen continue de faire l’objet de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Le Néerlandais est notamment encore annoncé chez Mercedes. Toto Wolff a donc répondu très clairement, indiquant que Kimi Antonelli et George Russell restaient les priorités de l’écurie allemande pour le moment.

«Kimi et George sont ceux avec lesquels nous voulons travailler à l’avenir» « On m’a déjà posé la question ce week-end et je pense que ce serait certainement très amusant pour tout le monde. Mais j’ai aussi dit que nous ne voulons pas créer de rumeurs. Kimi et George sont ceux avec lesquels nous voulons travailler à l’avenir. Ils forment une bonne équipe. Je pense qu’être ouvert et transparent est la meilleure voie à suivre » a d’abord expliqué le Team Principal de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.