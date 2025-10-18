Bagarre en F1 : Verstappen les prévient !

Cette fin de saison s’annonce extrêmement tendue chez McLaren. Alors que la lutte pour le titre bat son plein entre Oscar Piastri et Lando Norris, des tensions commencent à apparaître entre les deux pilotes de l’écurie britannique. De son côté, Max Verstappen a tenu à commenter cette rivalité qui peut laisser des traces.
Vainqueur de deux des trois derniers Grand Prix disputés, Max Verstappen reste en embuscade. Le quadruple champion du monde est derrière Lando Norris et Oscar Piastri au classement, mais espère une remontée fulgurante. Cependant, le titre 2025 semble promis à l’un des deux pilotes McLaren, chez qui certaines tensions commencent à émerger.
Verstappen commente les tensions chez McLaren
Présent à Austin, Verstappen a analysé la situation actuelle chez McLaren : « Si vous laissez la porte légèrement ouverte comme Oscar l'a fait à Singapour, vous risquez de vous retrouver dans ce genre de situation », a ainsi confié le Néerlandais dans des propos relayés par Motorsport.com.
« Un championnat n'est jamais équitable à 100 % à certains moments »
« Mais d'un autre côté, ils sont en quelque sorte responsables de cette situation, car ils essayent à tout prix de faire en sorte que tout soit équitable via certaines actions. Vous savez, un championnat n'est jamais équitable à 100 % à certains moments. Parfois il y a un mauvais arrêt au stand, parfois un moteur tombe en panne. Je pense qu'il est impossible de compenser ça. Chez McLaren, ils voient les choses différemment, mais c'est mon opinion. C'est très difficile, et c'est ce qui mène parfois à la frustration », conclut Verstappen.