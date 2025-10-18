Bagarre en F1 : Verstappen les prévient !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette fin de saison s’annonce extrêmement tendue chez McLaren. Alors que la lutte pour le titre bat son plein entre Oscar Piastri et Lando Norris, des tensions commencent à apparaître entre les deux pilotes de l’écurie britannique. De son côté, Max Verstappen a tenu à commenter cette rivalité qui peut laisser des traces.

Vainqueur de deux des trois derniers Grand Prix disputés, Max Verstappen reste en embuscade. Le quadruple champion du monde est derrière Lando Norris et Oscar Piastri au classement, mais espère une remontée fulgurante. Cependant, le titre 2025 semble promis à l’un des deux pilotes McLaren, chez qui certaines tensions commencent à émerger.

Verstappen commente les tensions chez McLaren Présent à Austin, Verstappen a analysé la situation actuelle chez McLaren : « Si vous laissez la porte légèrement ouverte comme Oscar l'a fait à Singapour, vous risquez de vous retrouver dans ce genre de situation », a ainsi confié le Néerlandais dans des propos relayés par Motorsport.com.