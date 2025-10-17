F1 - Transfert avec Verstappen : La nouvelle grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour la saison 2026 de Formule 1, Red Bull va nommer un nouveau coéquipier pour Max Verstappen. Pour le moment, rien n'est encore officiel concernant l'identité de celui qui remplacera Yuki Tsunoda. Néanmoins, alors que tous les regards se tournent vers un certain Isack Hadjar, le Français reconnait que s'il ne rejoint pas le Néerlandais, ça sera « une déception ».

Débarqué en Formule 1 en 2025, Isack Hadjar fait forte impression pour sa première saison au volant d'une Racing Bulls. D'ailleurs, le Français pourrait déjà être récompensé et de quelle manière. En effet, Hadjar pourrait recevoir une très belle promotion en rejoignant Red Bull pour 2026 et devenant ainsi le coéquipier de Max Verstappen. Rien n'est encore officiel à ce propos, mais tout indique que cela sera le cas prochainement...

Hadjar veut signer chez Red Bull ! Cela fait donc un moment maintenant que l'avenir d'Isack Hadjar et sa potentielle arrivée chez Red Bull est au coeur des rumeurs. Le pilote Racing Bulls a d'ailleurs été interrogé sur le sujet en marge du Grand Prix des Etats-Unis qui se déroule ce week-end. Ainsi, dans des propos accordés à L'Equipe, Hadjar a notamment lâché concernant sa signature chez Red Bull : « Si ne pas être choisi serait une déception ? Ah oui, énorme ».