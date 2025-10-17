F1 - Transfert avec Verstappen : La nouvelle grande annonce !

Pour la saison 2026 de Formule 1, Red Bull va nommer un nouveau coéquipier pour Max Verstappen. Pour le moment, rien n'est encore officiel concernant l'identité de celui qui remplacera Yuki Tsunoda. Néanmoins, alors que tous les regards se tournent vers un certain Isack Hadjar, le Français reconnait que s'il ne rejoint pas le Néerlandais, ça sera « une déception ».
Débarqué en Formule 1 en 2025, Isack Hadjar fait forte impression pour sa première saison au volant d'une Racing Bulls. D'ailleurs, le Français pourrait déjà être récompensé et de quelle manière. En effet, Hadjar pourrait recevoir une très belle promotion en rejoignant Red Bull pour 2026 et devenant ainsi le coéquipier de Max Verstappen. Rien n'est encore officiel à ce propos, mais tout indique que cela sera le cas prochainement...
Hadjar veut signer chez Red Bull !
Cela fait donc un moment maintenant que l'avenir d'Isack Hadjar et sa potentielle arrivée chez Red Bull est au coeur des rumeurs. Le pilote Racing Bulls a d'ailleurs été interrogé sur le sujet en marge du Grand Prix des Etats-Unis qui se déroule ce week-end. Ainsi, dans des propos accordés à L'Equipe, Hadjar a notamment lâché concernant sa signature chez Red Bull : « Si ne pas être choisi serait une déception ? Ah oui, énorme ».
« Moi ça me fait peur, mais ça m'excite de fou »
Ce n'est clairement pas la première fois qu'Isack Hadjar se positionne pour signer aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull. Récemment, le Français faisait déjà savoir : « Si je suis Goku, c'est qui mon Freezer ? Max Verstappen. Dans Dragon Ball, ils finissent par faire équipe Goku et Freezer ? Oui. (Rires) Spoiler. Je me verrais faire équipe avec Verstappen ? Bien sûr. Et quelle line-up. Tu ne spoiles pas vraiment en disant, c'est la trajectoire. C'est écrit. C'est comme ça. Il faut que je sois avec le meilleur ? Oui c'est ça. Plein de gens refuseraient ou auraient peur d'être avec lui ? Mais moi ça me fait peur, mais ça m'excite de fou. Ça arrive très tôt dans ma carrière mais j'ai peut-être cette possibilité de réaliser un de mes objectifs. Tu me donnes la même voiture que le meilleur pilote au monde et il est juste à côté de moi. Et j'ai l'opportunité de me comparer à lui. Et j'ai les mêmes chances que lui ».