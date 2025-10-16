F1 - Transfert avec Verstappen : C'est officiel, une date est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a d'ores-et-déjà annoncé qu'il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine, Max Verstappen ne sait en revanche toujours pas qui sera son coéquipier. Cela devrait se jouer entre Isack Hadjar et Yuki Tsunoda. Et Helmut Marko confirme que la décision sera dévoilée après le Grand Prix du Mexique.

La gestion des pilotes dans la filière Red Bull est toujours particulière. Ainsi, pour le moment, parmi les quatre baquets dont dispose la marque autrichienne, seul Max Verstappen est assuré d'être toujours au volant d'une Red Bull la saison prochaine. Mais l'identité de son coéquipier reste incertaine. Deux options sont envisagées à savoir celle de donner un nouvelle chance à Yuki Tsunoda, pourtant décevant depuis qu'il a pris la place de Liam Lawson en début de saison, ou alors offrir ce baquet à Isack Hadjar. La seconde option serait la tendance forte du moment, et Helmut Marko annonce d'ailleurs que sa décision sera dévoilée dans la foulée du Grand Prix du Mexique, qui aura lieu le week-end prochain.

La grosse annonce d'Helmut Marko « Nous prendrons notre décision après le Grand Prix du Mexique. Isack s’est imposé comme un pilote d’avenir et apprécie actuellement sa situation. Il a accompli des choses incroyables. Depuis que Laurent Mekies a pris les rênes de Red Bull, Tsunoda a été davantage pris en considération, ce qui l’a aidé à atteindre la 6e place à Bakou. Mais Lawson a fait 5e. Red Bull a accordé plus d’attention à Tsunoda, ce qui lui a permis de remporter quelques succès. Mais il sait qu’il a encore besoin de résultats », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.