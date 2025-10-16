F1 - Transfert de Verstappen : C’est officiel pour 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis de longues semaines, un possible départ de Max Verstappen est évoqué du côté de Mercedes. Si le quadruple champion du monde avait de lui-même affirmé qu’il resterait chez Red Bull la saison prochaine, l’écurie allemande a officialisé les présences de George Russell et de Kimi Antonelli pour la saison 2026.

La saison prochaine, Red Bull pourra toujours compter sur Max Verstappen. Le quadruple champion du monde avait confirmé il y a quelques semaines qu’il continuerait à piloter au sein de l’écurie autrichienne en 2026. Pourtant, de sérieuses rumeurs ayant éclaté ces derniers mois, envoyaient le Néerlandais chez Mercedes.

Mercedes prolonge Russell et Antonelli Cependant, ce mercredi, l’écurie allemande a officialisé son duo de pilotes pour la saison prochaine, et sans surprise, ce dernier reste inchangé avec George Russell et Kimi Antonelli. « La confirmation de notre formation de pilotes n'était qu'une question de temps, pas une question de possibilité. Nous voulions prendre notre temps, mener les négociations correctement et nous assurer que tout le monde, de tous les côtés, soit satisfait. Je suis heureux que nous y soyons parvenus. George et Kimi ont prouvé qu'ils formaient un duo solide et nous sommes ravis de poursuivre notre aventure ensemble », déclare Toto Wolff, patron de Mercedes, dans un communiqué.