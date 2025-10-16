F1 - Verstappen : L’annonce qui fait halluciner Red Bull !

Pierrick Levallet

Chez Red Bull, tout a changé pour Max Verstappen après l’arrivée de Laurent Mekies. Le Français a apporté une nouvelle méthode de travail qui a rapidement porté ses fruits. Le Team Principal de l’écurie autrichienne estime toutefois n’avoir aucune contribution dans les récents résultats de l’équipe, et cela n’a pas manqué d’étonner Helmut Marko.

«[Ma contribution] est toujours [de] zéro» « [Ma contribution] est toujours [de] zéro, les gars et je le dis avec le même sérieux qu'après Monza. L'amélioration des performances est essentiellement due au travail de tout le monde qui analyse les limites de la voiture, course après course. Qu'est-ce qui nous empêche d'exploiter le potentiel de la voiture ? Comment ajouter de la performance, et où la mettre pour qu'elle se traduise en temps au tour ? Ce travail, avec les retours très forts et clairs de Max, porte maintenant ses fruits, ce qui est une bonne nouvelle » a expliqué le Team Principal de Red Bull.