F1 - Transfert de Verstappen : C'est validé !

Longtemps annoncé proche de Mercedes, Max Verstappen a finalement décidé de poursuivre l'aventure avec Red Bull au moins une saison supplémentaire. Un choix qui a été vivement commenté, notamment à cause des performances de l'écurie autrichienne cette saison. Mais Gunther Steiner valide.

Cette saison, l'avenir de Max Verstappen a longtemps fait parler. Et pour cause, un départ de Red Bull a été envisagé et des discussions avec Mercedes ont eu lieu puisque George Russell et Kimi Antonelli étaient en fin de contrat. Cependant, dans la foulée de l'annonce du départ de Christian Horner, le quadruple champion du monde a finalement annoncé qu'il serait toujours chez Red Bull en 2026. Un choix validé par Gunther Steiner, ancien patron de l'écurie Haas.

Gunther Steiner valide le choix de Max Verstappen « Max attendra donc la première saison avec la nouvelle réglementation en 2026 pour voir quelles voitures sont bonnes et moins bonnes… puis, fin 2026, il décidera où il veut être en 2027. Se contenter de passer chez Mercedes sans être certain d’avoir une bonne voiture en 2026 n’a aucun sens », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.