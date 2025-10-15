F1 : Le règlement de compte organisé avec Verstappen !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Adversaires sur la piste, Max Verstappen et George Russell ont été impliqués dans une grosse embrouille la saison dernière. En effet, en 2024, ça a grandement chauffé entre le pilote Red Bull et celui de Mercedes. Face aux diverses attaques de Verstappen, Russell n'avait d'ailleurs pas hésité à lui répondre. Et tout cela avait été organisé comme ça a pu être révélé.

Max Verstappen et George Russell ne sont clairement pas les meilleurs amis du monde. Une guerre avait même éclaté entre le Néerlandais et le Britannique en 2024. Tout est parti des critiques de Verstappen en marge du Grand Prix du Qatar la saison dernière. Attaqué, Russell avait alors tenu à répondre, balançant notamment sur le quadruple champion du monde : « Il a dit qu'il allait faire exprès de me percuter et, je cite, me mettre "ma putain de tête à l'envers et dans le mur". (...) Vous savez, ça fait des années que les gens sont brutalisés par Max. On ne peut pas remettre en question ses qualités de pilote, mais il est incapable de supporter l'adversité à chaque fois que quelque chose va à l'encontre de sa volonté ».

« Assure-toi de me poser une question de relance, je veux répondre à Max » La réponse de George Russell à Max Verstappen avait donc été très cash. Et voilà que les coulisses de cette prise de parole du Britannique ont été révélées. En effet, journaliste pour Sky Sports, Ted Kravitz a raconté dans son livre, Notes from the Pit Lane, comment tout cela avait été monté par Russell : « Une semaine après le Qatar, George est venu me voir dans la zone d’interview et m’a dit : "Assure-toi de me poser une question de relance, je veux répondre à Max. J’en ai assez de ses attaques dans la presse" ».