F1 - Transfert avec Verstappen : Vers une grosse surprise ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a assuré qu'il serait toujours un pilote Red Bull la saison prochaine, Max Verstappen ne connaît toutefois pas encore son coéquipier. Pour le moment, Yuki Tsunoda occupe le second baquet de la Red Bull, mais alors que son avenir est menacé par Isack Hadjar, Johnny Herbert réclame une surprise.

Comme souvent, la question du second pilote Red Bull se pose en vue de la saison prochaine. Et pour cause, Yuki Tsunoda, qui a remplacé Liam Lawson après seulement deux courses cette saison, n'a jamais convaincu. A tel point qu'il semble acté qu'Isack Hadjar prendra sa succession en 2026. Le rookie français impressionne chez Racing Bulls, mais Johnny Herbert estime pourtant que Red Bull devrait poursuivre avec Yuki Tsunoda.

Tsunoda vers une seconde saison chez Red Bull ? « Tsunoda n’a toujours pas franchi le cap attendu, quoi que vous en disiez. Était-il proche d’y parvenir à Bakou ? Oui. Était-ce uniquement dû au circuit ? Probablement oui. A Singapour ce n’était plus ça. C’est mieux qu’avant mais cela n’a pas suffi encore. Mais si ça continue à progresser comme ça, il ne faudrait pas interrompre cet élan. Je sais que le pilote dont tout le monde parle, c’est Hadjar. On parle beaucoup de ce qu’il a accompli avec Racing Bulls. Et il y a évidemment un potentiel pour qu’il rejoigne Red Bull en remplacement de Tsunoda. Mais j’espère qu’ils lui donneront une année supplémentaire, car chaque fois qu’ils font entrer dans la grande équipe quelqu’un qui n’a probablement pas encore assez d’expérience, cela se passe toujours très mal », explique l'ancien pilote dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.