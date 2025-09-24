F1 : Verstappen avec Hadjar, Red Bull confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Red Bull n'a pas encore confirmé ses pilotes pour 2026, Helmut Marko a toutefois affirmé que Max Verstappen et Isack Hadjar étaient les deux seuls à être assurés d'être sur la grille la saison prochaine. Sans préciser évidemment dans quelle équipe sera le Français, largement pressenti pour rejoindre le Néerlandais chez Red Bull.

Comme souvent, Red Bull pourrait procéder à plusieurs changements de pilotes dans ses deux écuries en vu de la saison prochaine. Seule certitude pour le moment, Max Verstappen sera toujours le leader de l'équipe en 2026, mais le nom de son futur coéquipier est encore incertain. Yuki Tsunoda est clairement menacé par Isack Hadjar, ce qui permettrait à Red Bull de placer son nouveau prodige Arvid Lindblad (18 ans) chez Racing Bulls, possiblement aux côtés de Liam Lawson. Helmut Marko, conseiller motorsport de Red Bull, a été interrogé sur ce sujet et assure que pour le moment, seuls Max Verstappen et Isack Hadjar ont un contrat pour 2026.

Helmut Marko confirme Verstappen et Hadjar « Nous voulons attendre jusqu’à la fin du mois d’octobre, peut-être même plus longtemps, pour avoir toutes les comparaisons possibles. La seule chose certaine, c’est que Verstappen et Hadjar ont des contrats. En revanche, où et dans quelle position, cela reste encore ouvert », confie-t-il dans des propos rapportés par F1i, avant d'évoquer le cas Yuki Tsunoda.