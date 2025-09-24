F1 - Hamilton : Ferrari dénonce une fake news !

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée de Lewis Hamilton, Ferrari peine à obtenir de bons résultats. Certaines rumeurs évoquent d’ailleurs une vague de départs au niveau des ingénieurs au sein de l’écurie italienne. Frédéric Vasseur, Team Principal de la Scuderia, a alors tenu à rétablir la vérité à ce sujet, dénonçant au passage une fake news.

En signant Lewis Hamilton, Ferrari pensait revenir au sommet de la F1. Mais tout ne passe finalement pas comme prévu pour la Scuderia. Le septuple champion du monde peine à obtenir de bons résultats, à l’instar de Charles Leclerc. L’écurie italienne pointe ainsi à la troisième place du classement constructeur, loin derrière McLaren. Par ailleurs, des rumeurs évoquent une vague de départs d’ingénieurs chez Ferrari depuis l’arrivée de Lewis Hamilton. Frédéric Vasseur a alors souhaité rétablir la vérité à ce sujet.

«Il y a toujours du turnover» « L’histoire des départs de Maranello est une blague. Il y a toujours du turnover. Au cours des 18 derniers mois, nous avons recruté 60 personnes provenant d’autres équipes » a d’abord expliqué le Team Principal de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.