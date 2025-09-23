F1 - Verstappen : L’annonce que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Avec deux victoires consécutives, Max Verstappen s’est relancé dans la course au titre. Le pilote de Red Bull a réduit son écart avec Oscar Piastri et Lando Norris en s’imposant au Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche. Le Néerlandais refuse néanmoins de croire à un éventuel cinquième sacre de champion du monde d’affilé pour le moment.

Max Verstappen s’est relancé dans la course au titre. La pause estivale semble avoir fait du bien chez Red Bull, puisque le Néerlandais s’est imposé lors de deux des trois dernières courses. Le pilote de 27 ans a même réduit considérablement son écart avec Oscar Piastri et Lando Norris au classement général de la F1 en s’imposant au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le quadruple champion du monde a néanmoins surpris tout le monde en avouant qu’il ne pensait pas encore à un cinquième sacre à l’issue de la saison.

«Je ne pense pas à ça» « Je ne me repose pas sur un espoir. Mais il reste sept manches, c'est beaucoup 69 points [de retard], donc personnellement je ne pense pas à ça. J'avance course après course, ce que j'ai fait toute la saison en fait. J'essaie juste de faire de mon mieux, de marquer autant de points que possible. Et après Abu Dhabi, on saura » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.