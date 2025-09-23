F1 : Nouveau pilote avec Verstappen, coup de théâtre chez Red Bull !

Encore une fois magistral, Max Verstappen s'est imposé à Bakou dimanche, enchaînant une deuxième victoire de suite après celle à Monza. Et cette fois-ci, Red Bull a pu compter sur son second pilot pour inscrire également de gros points. Yuki Tsunoda a effectivement terminé cinquième, ce qui pourrait faire réfléchir l'écurie autrichienne quant à la nomination d'un autre pilote pour 2026.
Et si Max Verstappen réalisait l'impensable en allant chercher les pilotes McLaren pour s'offrir un cinquième titre mondial ? Impossible à dire, mais le Néerlandais vient d'enchaîner un deuxième succès de suite en s'imposant à Bakou dimanche, après sa victoire à Monza, et grapille son retard sur Oscar Piastri. Dans le même temps, Red Bull peut se réjouir également de la montée en puissance de Yuki Tsunoda, auteur d'une course solide conclue à la cinquième place.
Tsunoda va inverser la tendance ?
Helmut Marko a donc salué la prestation de Yuki Tsunoda dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com : « En termes simples, il a besoin de plus de coaching en raison de son expérience inférieure à celle de Max. Nous avons adapté la voiture à ses préférences. Nous l’informons de ce que Max fait dans certaines situations. Et nous avons adapté la voiture à ses goûts, donc ce n’est pas aussi critique à la limite ». Une bonne nouvelle pour la Japonais qui est clairement menacé par Isack Hadjar pour le baquet de la seconde Red Bull en 2026. Mais Laurent Mekies se réjouit également pour Yuki Tsunoda.
«Il a réalisé sa meilleure course ici depuis qu’il a rejoint Red Bull»
« Il a réalisé sa meilleure course ici depuis qu’il a rejoint Red Bull. Il a été fort en qualifications et très fort en course. On sait que les plus malins trouveront les bonnes données, mais il était parfois à seulement deux, trois, voire quatre dixièmes de Max. Et Max creusait l’écart avec ce rythme, donc c’était un rythme très, très relevé. On pensait qu’il devrait se défendre très fort face à McLaren et Ferrari pour aider Max à viser la victoire, et il n’a pas vraiment eu à se défendre. Il était là au mérite et Lando est resté derrière lui sans lui mettre trop de pression. C’est donc son meilleur résultat, mais aussi son meilleur rythme de course avec nous. C’était vraiment ce que nous souhaitions, et c’était probablement le plus important pour nous, d’obtenir un échantillon aussi propre de sa performance, comme nous l’avions dit la dernière fois. Et il nous a écoutés pour ce nouveau coaching, et c’est une bonne chose », lance le patron de Red Bull. Reste désormais à savoir si Yuki Tsunoda réussira à écarter la menace Isack Hadjar.