F1 : Nouveau pilote avec Verstappen, coup de théâtre chez Red Bull !

Encore une fois magistral, Max Verstappen s'est imposé à Bakou dimanche, enchaînant une deuxième victoire de suite après celle à Monza. Et cette fois-ci, Red Bull a pu compter sur son second pilot pour inscrire également de gros points. Yuki Tsunoda a effectivement terminé cinquième, ce qui pourrait faire réfléchir l'écurie autrichienne quant à la nomination d'un autre pilote pour 2026.

Et si Max Verstappen réalisait l'impensable en allant chercher les pilotes McLaren pour s'offrir un cinquième titre mondial ? Impossible à dire, mais le Néerlandais vient d'enchaîner un deuxième succès de suite en s'imposant à Bakou dimanche, après sa victoire à Monza, et grapille son retard sur Oscar Piastri. Dans le même temps, Red Bull peut se réjouir également de la montée en puissance de Yuki Tsunoda, auteur d'une course solide conclue à la cinquième place.

Tsunoda va inverser la tendance ? Helmut Marko a donc salué la prestation de Yuki Tsunoda dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com : « En termes simples, il a besoin de plus de coaching en raison de son expérience inférieure à celle de Max. Nous avons adapté la voiture à ses préférences. Nous l’informons de ce que Max fait dans certaines situations. Et nous avons adapté la voiture à ses goûts, donc ce n’est pas aussi critique à la limite ». Une bonne nouvelle pour la Japonais qui est clairement menacé par Isack Hadjar pour le baquet de la seconde Red Bull en 2026. Mais Laurent Mekies se réjouit également pour Yuki Tsunoda.