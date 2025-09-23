F1 - Red Bull : Le sacrifice qui régale Verstappen !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a signé une seconde victoire consécutive ce dimanche. Après Monza, le Néerlandais s’est imposé au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le pilote de Red Bull a ainsi réduit l’écart qui le sépare d’Oscar Piastri (contraint à l’abandon) et de Lando Norris (7e) au classement général de la F1. Yuki Tsunoda a d’ailleurs reconnu s’être sacrifié en restant derrière Liam Lawson pour pouvoir ralentir le pilote de McLaren qui était à ses trousses pour pouvoir aider Max Verstappen au championnat.

«Il y avait des risques de se faire dépasser par la McLaren» « J’ai pris du plaisir dans le premier relais, et aussi dans le deuxième avec une McLaren derrière moi. J’ai pensé au championnat, pour l’équipe mais aussi pour Max chez les pilotes. J’ai eu des opportunités d’attaquer Liam, mais il y avait des risques de se faire dépasser par la McLaren. En tant que pilote Red Bull, on ne veut pas faire ça. Je pense avoir pris la bonne décision. Je n’avais pas le rythme pour le dépasser confortablement » a confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par F1i.