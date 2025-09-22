F1 : «Stupide», Hamilton fait enrager Leclerc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il l’avait laissé passer pour essayer de rattraper Lando Norris, Lewis Hamilton n’a pas rendu sa position à Charles Leclerc dimanche, lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Un moindre mal puisque les pilotes Ferrari ont fini respectivement huitième et neuvième, mais le Monégasque a tout de même regretté une situation « stupide » provoquée par son coéquipier.

En plus d’un week-end difficile à Bakou, Ferrari s’est aussi offert un imbroglio entre ses pilotes dimanche lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Quelques tours avant la fin de la course, Charles Leclerc a laissé passer Lewis Hamilton afin que ce dernier essaye de revenir sur Lando Norris. Ce qu’il n’a pas réussi à faire, mais le Britannique n’a pas rendu sa position au Monégasque.

«C’est tout simplement stupide, car ce n’est pas juste» « Je m’en fiche, car ce n’est qu’une huitième place. Mais c’est tout simplement stupide, car ce n’est pas juste »Il y a des règles concernant notre comportement lors d’un échange. Elles n’ont pas été respectées. Mais ce n’est pas grave, il peut se contenter de sa huitième place », a lâché Charles Leclerc, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Si nous nous battons pour de meilleures positions, j’espère que nous aborderons les choses différemment. Mais par une journée comme celle-ci, honnêtement, je m’en fiche. Mais pour le principe, pour le futur, je pense que c’était très clair ce qui s’est passé et évidemment, si nous nous battons pour des places plus intéressantes j’espère que nous travaillerons différemment. »