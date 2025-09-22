F1 : Verstappen relance tout, c’est la panique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà vainqueur à Monza, Max Verstappen a enchaîné dimanche en s’imposant lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le Néerlandais a en plus vu Oscar Piastri abandonner et Lando Norris ne finir qu’à la septième place. Il a donc grappillé des points au classement des pilotes et Andrea Stella, directeur de McLaren, estime qu’il est toujours en lice pour le titre de champion du monde.

Un week-end parfait pour Max Verstappen. Après avoir décroché la pole position le samedi, le Néerlandais a su conserver son avantage le dimanche pour remporter le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Une deuxième victoire consécutive après celle à Monza et qui lui permet de croire encore en ses chances d’être sacré champion du monde pour la cinquième fois consécutive, lui qui compte désormais 69 points de retard sur Oscar Piastri, premier, et 44 sur Lando Norris, deuxième.

« Les deux dernières courses ont été incroyables pour nous » « C’est difficile à dire pour le championnat, mais les deux dernières courses ont été incroyables pour nous », a confié Max Verstappen après sa victoire. Oscar Piastri, après avoir complétement raté son départ, a été contraint d’abandonner dès le premier tour et Lando Norris, septième sur la grille de départ, a passé le drapeau à damier à la même position. « Si l’on se place uniquement du point de vue du championnat des pilotes, il s’agissait évidemment d’une occasion de gagner des points sur Oscar, comme cela aurait pu être le cas samedi lors des qualifications. Mais, comme je l’ai dit, nous n’avons pas fourni à Lando une F1 en mesure de progresser dans le peloton. Lando a gagné six points, mais je pense qu’il n’est pas si simple de dire que cela aurait pu être plus, compte tenu de la compétitivité de la voiture », a réagi Andrea Stella, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.