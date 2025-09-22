Coup de théâtre en F1 ? L’annonce de Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Et si Max Verstappen revenait peu à peu dans une lutte pour le titre en cette fin de saison ? Vainqueur à Monza il y a deux semaines à Monza, le Néerlandais a récidivé ce dimanche à Bakou, pendant que McLaren a connu une journée cauchemardesque. De son côté, le quadruple champion du monde ne veut pas trop s’avancer à ce sujet.

Incroyable Max Verstappen. Auteur d’une superbe prestation ce samedi en qualifications, le quadruple champion du monde a totalement dominé le Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche. Vainqueur de sa deuxième course consécutive, le Néerlandais met sous pression les deux pilotes McLaren, qui ont connu une journée horrible à Bakou.

Verstappen peut croire au titre ? Leader du championnat du monde, Oscar Piastri a encastré sa monoplace dans le mur dès le premier tour après avoir manqué son départ. Lando Norris lui, n’a pas franchement brillé avec une timide 7ème place. Forcément, la possibilité de voir Verstappen effectuer une remontée spectaculaire au championnat est désormais dans toutes les têtes. « Toutes les victoires sont différentes, mais ce week-end a été incroyable. Gagner de nouveau, c’est fantastique. La voiture fonctionnait bien avec les deux composés, j’avais de l’air propre pour gérer les pneus. C’était plutôt fluide, même si ce n’est jamais facile ici avec le vent et les mouvements de la voiture. Je suis heureux », a confié Verstappen, relayé par F1Only.