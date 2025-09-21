F1 - Transfert avec Gasly : Le coup de pression d’Alpine !

Pierrick Levallet

Chez Alpine, le duo de pilotes pourrait changer en 2026. Si l’écurie française semble toujours vouloir miser sur Pierre Gasly, Franco Colapinto ne fait en revanche pas l’unanimité. Flavio Briatore a ainsi mis la pression au pilote argentin en indiquant qu’il ne lui restait plus que deux Grands Prix maximum pour faire ses preuves.

Du changement se prépare chez Alpine pour 2026. L’écurie française envisagerait en effet de modifier son duo de pilotes pour la saison prochaine. L’équipe semble toujours vouloir miser sur Pierre Gasly, qui a récemment prolongé. En revanche, Franco Colapinto ne fait pas vraiment l’unanimité chez Alpine. Il faut dire que le pilote argentin peine à obtenir des résultats satisfaisants depuis son arrivée. Flavio Briatore a alors fait savoir qu’il ne lui restait que deux courses pour faire ses preuves et convaincre la direction, sous peine de se faire remplacer par Paul Aron (21 ans, pilote de réserve d’Alpine) la saison prochaine.

«Il me faut encore un ou deux Grands Prix de plus pour voir» « Ça se joue entre Franco et Paul. Paul est un très bon garçon, un pilote très rapide aussi. Et j'ai besoin de comprendre ce qui est le mieux pour l'équipe. Mon seul intérêt, c'est d'essayer de placer dans l'équipe le meilleur pilote disponible et qu'il fasse le meilleur boulot pour nous. C'est aussi simple que ça. Il me faut encore un ou deux Grands Prix de plus pour voir, mais honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas » a expliqué le conseiller exécutif d’Alpine dans des propos rapportés par Motorsport.com.