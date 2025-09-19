F1 : En galère, Gasly annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant récemment prolongé chez Alpine, Pierre Gasly espère une hausse de niveau de la part de l’écurie française, dernière au classement du championnat des constructeurs. Le Français se veut positif avant d’entamer le week-end à Bakou, et a également confié regarder déjà vers la saison 2026 qui selon lui, sera très intéressante.

Alpine en grande difficulté. L’écurie française ne parvient pas à décoller sur cette saison, et ce malgré un Pierre Gasly plutôt intéressant. Le Français, qui a prolongé au début du mois de septembre, est arrivé à Bakou plein d’optimisme malgré le calvaire vécue par Alpine, qui pointe à la dixième place du classement des constructeurs avec 20 points, tous inscrits par le Normand...

« Nous allons toujours faire de notre mieux » « Nous savons que ce n’a pas été aussi bon que ce que nous aurions voulu et que le reste de l’année sera probablement aussi difficile. Cela ne change pas notre approche : nous allons toujours faire de notre mieux. Nous avons de plus en plus de mal à accéder à la Q2 et à nous rapprocher du top 10, mais nous allons continuer à donner le maximum. En termes de pilotage, c’était probablement ma meilleure course l'an dernier même si je suis resté hors des points. On regarde toujours la position finale, mais au niveau de ma prestation, le dimanche, c’était probablement ma meilleure course », a ainsi confié Pierre Gasly dans des propos relayés par l’Auto Journal.