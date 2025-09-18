Lewis Hamilton quitte la F1, c'est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 40 ans, Lewis Hamilton n'a pas encore prévu de prendre sa retraite, mais le septuple champion du monde est désormais beaucoup plus proche de la fin de sa carrière que du début. D'ailleurs, le pilote Ferrari se projette sur la suite et assure déjà qu'une fois qu'il aura fini sa carrière, il ne reviendra pas en Formule 1.

En difficulté pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton n'a toutefois pas l'intention d'abandonner la Formule 1... pour le moment ! Et pour cause, du haut de ses 40 ans, le septuple champion du monde se rapproche de la fin de sa carrière. Interrogé sur sa reconversion, le pilote britannique assure toutefois qu'il ne reviendra pas dans le paddock de F1.

Hamilton ne reviendra pas en F1 « Non, je ne pense pas. Je ne sais pas si je veux vraiment revenir. Je ne m'imagine pas venir sur un circuit et rester dans le garage. Je regarde un peu les autres faire ça, peut-être que dans un mois ça changera et que je pourrai juste venir et en profiter, peut-être que je serai déconnecté et ça ira. Je ne prévois pas d'arrêter bientôt, et j'apprécie énormément que Fernando (Alonso, 44 ans) continue, parce que cela veut dire qu'il est plus âgé que moi. (Il sourit.) Oui, je vais juste continuer, jusqu'à ce qu'il ait 50 ans », assure-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant d'évoquer la difficulté d'associer une vie de famille avec une carrière en Formule 1.