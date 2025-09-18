Lewis Hamilton quitte la F1, c'est terminé !

Du haut de ses 40 ans, Lewis Hamilton n'a pas encore prévu de prendre sa retraite, mais le septuple champion du monde est désormais beaucoup plus proche de la fin de sa carrière que du début. D'ailleurs, le pilote Ferrari se projette sur la suite et assure déjà qu'une fois qu'il aura fini sa carrière, il ne reviendra pas en Formule 1.
Hamilton ne reviendra pas en F1
« Non, je ne pense pas. Je ne sais pas si je veux vraiment revenir. Je ne m'imagine pas venir sur un circuit et rester dans le garage. Je regarde un peu les autres faire ça, peut-être que dans un mois ça changera et que je pourrai juste venir et en profiter, peut-être que je serai déconnecté et ça ira. Je ne prévois pas d'arrêter bientôt, et j'apprécie énormément que Fernando (Alonso, 44 ans) continue, parce que cela veut dire qu'il est plus âgé que moi. (Il sourit.) Oui, je vais juste continuer, jusqu'à ce qu'il ait 50 ans », assure-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant d'évoquer la difficulté d'associer une vie de famille avec une carrière en Formule 1.
«Je ne m'imagine pas venir sur un circuit et rester dans le garage»
« On peut clairement, parce que des pilotes ici en ont. De grands sportifs que je respecte aussi. Je suis toujours impressionné par Roger Federer, Novak Djokovic et d'autres grands comme Tom Brady qui ont une famille et continuent à performer. Pour moi, ça ne s'est juste pas produit. Ce n'est pas une priorité. Ma priorité a été mon amour pour la Formule 1. L'amour de ma vie, c'est la F1. J'aime ce travail presque plus que tout. Ma nièce et ma famille seront toujours la priorité mais... Je n'aime pas faire les choses à moitié, je ne donnerais pas 100 %. Je ne dis pas que les autres ne le font pas », ajoute Lewis Hamilton.