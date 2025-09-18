F1 - Transfert chez Ferrari : Max Verstappen confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait confirmé qu'il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine, l'avenir de Max Verstappen à moyen terme est toujours incertain. Rien ne dit qu'il poursuivra son aventure au sein de l'écurie autrichienne en 2027. Et ses propos sur Ferrari renforce d'ailleurs cette idée.

Sous contrat chez Red Bull jusqu'en 2028, Max Verstappen a toutefois vu son avenir être discuté à plusieurs reprises. Annoncé proche de Mercedes, le pilote néerlandais a finalement confirmé qu'il resterait chez Red Bull la saison prochaine, sans toutefois préciser s'il honorerait son contrat. Par conséquent, les spéculations sont toujours possibles pour 2027, d'autant plus que la hiérarchie sera plus facile à lire et que des baquets devraient se libérer. Notamment chez Ferrari. Et Max Verstappen reconnait qu'il est difficile de dire non à la Scuderia.

Verstappen ne ferme pas la porte à Ferrari « Ferrari est une marque immense. Tous les pilotes se voient un jour là-bas et se disent : "J’aimerais piloter pour Ferrari." Mais je pense que c’est justement là que l’erreur peut se produire : aller chez Ferrari juste pour Ferrari. Si je voulais y aller, ce ne serait pas juste pour piloter pour Ferrari, mais parce que j’y verrais l’opportunité de gagner. Et si vous gagnez avec Ferrari, c’est encore mieux. Mais il ne faut pas se laisser guider uniquement par l’émotion et la passion d’une marque, il faut y aller parce que vous sentez que c’est le bon endroit », assure-t-il dans des propos rapportés par F1i, avant de poursuivre.