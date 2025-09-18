F1 - Transfert chez Ferrari : Lewis Hamilton est sous le choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Même s’il y était préparé et qu’il avait déjà connu beaucoup de succès avec Mercedes, Lewis Hamilton a avoué que tout était différent chez Ferrari et il l’a ressenti dès son premier jour à Maranello. Le septuple champion du monde estime que tout est amplifié chez la Scuderia, qui déclenche « toujours une émotion » partout dans le monde, chose à laquelle il ne s’est pas encore totalement habitué.

« Je m'y étais préparé, mais le vivre, c'est différent. » Comme il l’a confié dans un entretien accordé à L’Équipe, Lewis Hamilton estime avoir changé de monde depuis son arrivée chez Ferrari. Chose qu’il a ressentie dès le premier sous ses nouvelles couleurs et son arrivée à Maranello, siège historique de l’écurie italienne.

« Je ne vois aucune autre marque de voiture, aucune autre marque au monde qui suscite une émotion pareille » « Je ne l'oublierai jamais. Je suis même triste de penser que ce jour est passé, mais j'espère le revivre l'année prochaine. Je vivrai un instant similaire mais à un autre moment dans le temps. Ce jour était très particulier, d'autant plus que j'avais attendu si longtemps qu'il arrive. Je suppose que je finirai par m'y habituer mais ce n'est pas certain. J'ai connu beaucoup de succès chez Mercedes, mais tout est amplifié chez Ferrari... à cause de la marque et tout de ce que les gens ressentent pour elle. Où que nous soyons dans le monde, une Ferrari qui roule déclenche toujours une émotion. Je ne vois aucune autre marque de voiture, aucune autre marque au monde qui suscite une émotion pareille. Peut-être une équipe de foot… », a déclaré Lewis Hamilton.