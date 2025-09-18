F1 - Transfert chez Ferrari : Lewis Hamilton est sous le choc !

Même s’il y était préparé et qu’il avait déjà connu beaucoup de succès avec Mercedes, Lewis Hamilton a avoué que tout était différent chez Ferrari et il l’a ressenti dès son premier jour à Maranello. Le septuple champion du monde estime que tout est amplifié chez la Scuderia, qui déclenche « toujours une émotion » partout dans le monde, chose à laquelle il ne s’est pas encore totalement habitué.
« Je m'y étais préparé, mais le vivre, c'est différent. » Comme il l’a confié dans un entretien accordé à L’Équipe, Lewis Hamilton estime avoir changé de monde depuis son arrivée chez Ferrari. Chose qu’il a ressentie dès le premier sous ses nouvelles couleurs et son arrivée à Maranello, siège historique de l’écurie italienne.
« Je ne vois aucune autre marque de voiture, aucune autre marque au monde qui suscite une émotion pareille »
« Je ne l'oublierai jamais. Je suis même triste de penser que ce jour est passé, mais j'espère le revivre l'année prochaine. Je vivrai un instant similaire mais à un autre moment dans le temps. Ce jour était très particulier, d'autant plus que j'avais attendu si longtemps qu'il arrive. Je suppose que je finirai par m'y habituer mais ce n'est pas certain. J'ai connu beaucoup de succès chez Mercedes, mais tout est amplifié chez Ferrari... à cause de la marque et tout de ce que les gens ressentent pour elle. Où que nous soyons dans le monde, une Ferrari qui roule déclenche toujours une émotion. Je ne vois aucune autre marque de voiture, aucune autre marque au monde qui suscite une émotion pareille. Peut-être une équipe de foot… », a déclaré Lewis Hamilton.
« Pour Ferrari plus que n'importe quelle équipe, ce titre représenterait énormément »
Encore en quête de son premier podium avec Ferrari, le Britannique a surtout pour objectif d’offrir un titre à la Scuderia. « Oui, c'est certain. Parce que ce n'est pas arrivé depuis longtemps, je ne sais même pas depuis combien de temps ils attendent… », a ajouté Lewis Hamilton, alors que le dernier titre constructeur de l’écurie italienne remonte à 2008. « Pour Ferrari plus que n'importe quelle équipe, ce titre représenterait énormément. Mais je voudrais vraiment aussi remporter le titre pilotes. »