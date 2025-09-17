F1 : Le transfert de Verstappen est confirmé, l'annonce choc !

Longtemps annoncé sur le départ, Max Verstappen a finalement confirmé qu'il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine. Cependant, bien que son contrat court jusqu'en 2028, le quadruple champion du monde n'a toujours rien garanti pour 2027. Et d'après l'ancien pilote Derek Daly, il ne fait aucun doute que le Néerlandais cherche déjà une nouvelle équipe.
Alors que Red Bull traverse une période délicate, il a longtemps été question d'un départ de Max Verstappen. Finalement, le quadruple champion du monde a annoncé qu'il ne changerait pas d'équipe en 2026. Une officialisation qui faisait suite au départ de Christian Horner. Cependant, alors que la saison prochaine sera marquée par un changement majeur dans la réglementation, Max Verstappen pourrait bien se mettre rapidement en quête d'une nouvelle équipe pour 2027 comme le pense l'ancien pilote Derek Daly.
Verstappen toujours sur le départ ?
« Je n'ai absolument aucun doute que Max cherche actuellement le meilleur endroit où atterrir à partir de 2027. Sans aucun doute. Un pilote aussi talentueux que Max ne se contentera pas de rester dans un équipement défectueux. Il est donc certain qu'à partir de 2027, il cherchera à signer avec la meilleure équipe », lance-t-il dans des propos accordés à Racingnews365 avant d'en rajoute une couche.
«C'est certain qu'à partir de 2027, il cherchera à signer avec la meilleure équipe»
« Si vous regardez l'histoire de la course automobile, penchez-vous sur Williams, Lotus ou Ferrari. L'histoire de la F1 est faite de hauts et de bas, de cycles et de creux. Red Bull entre dans une période creuse. Il faudra des années avant qu'elle ne retrouve la grandeur qu'elle a connue par le passé. Ferrari est actuellement dans une période creuse. McLaren vient d'en sortir. On ne peut pas contester l'histoire. C'est ainsi que ce sport a toujours fonctionné. Il suit une trajectoire normale. Je pense que le père de Max Verstappen le sait, et que Max le sait aussi. Ils vont essayer de profiter de la vague d'ascension de l'équipe qui se présentera à l'avenir. Mercedes a été au sommet pendant combien de temps, et maintenant elle est en période de déclin. Elle espère que grâce à ces nouvelles réglementations, ses ingénieurs concevront une voiture qui lui permettra de retrouver sa domination. C'est ce qui fait le charme de la F1. On ne sait jamais ce qui va se passer », ajoute Derek Daly.