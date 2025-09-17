F1 : Le transfert de Verstappen est confirmé, l'annonce choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé sur le départ, Max Verstappen a finalement confirmé qu'il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine. Cependant, bien que son contrat court jusqu'en 2028, le quadruple champion du monde n'a toujours rien garanti pour 2027. Et d'après l'ancien pilote Derek Daly, il ne fait aucun doute que le Néerlandais cherche déjà une nouvelle équipe.

Alors que Red Bull traverse une période délicate, il a longtemps été question d'un départ de Max Verstappen. Finalement, le quadruple champion du monde a annoncé qu'il ne changerait pas d'équipe en 2026. Une officialisation qui faisait suite au départ de Christian Horner. Cependant, alors que la saison prochaine sera marquée par un changement majeur dans la réglementation, Max Verstappen pourrait bien se mettre rapidement en quête d'une nouvelle équipe pour 2027 comme le pense l'ancien pilote Derek Daly.

Verstappen toujours sur le départ ? « Je n'ai absolument aucun doute que Max cherche actuellement le meilleur endroit où atterrir à partir de 2027. Sans aucun doute. Un pilote aussi talentueux que Max ne se contentera pas de rester dans un équipement défectueux. Il est donc certain qu'à partir de 2027, il cherchera à signer avec la meilleure équipe », lance-t-il dans des propos accordés à Racingnews365 avant d'en rajoute une couche.