F1 - Transfert de Verstappen : L’annonce que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Max Verstappen fait l’objet de nombreuses spéculations au sujet de son avenir chez Red Bull. Le Néerlandais est en effet annoncé au sein de plusieurs écuries. Gabriel Bortoleto a toutefois invité le quadruple champion du monde de F1 à le rejoindre chez Audi la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois maintenant, Max Verstappen fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir. Avant la pause estivale, certaines indiquaient que le Néerlandais pourrait activer sa clause de sortie dans son contrat pour quitter Red Bull. Le quadruple champion du monde de F1 n’est toutefois plus en mesure de l’activer, ses résultats étant supérieurs à la barre fixée. Mais les spéculations continuent autour du futur de Max Verstappen. Le pilote de 27 ans a d’ailleurs reçu une invitation plutôt inattendue de Gabriel Bortoleto.

«Je crois vraiment qu’il peut être un très bon coéquipier» « J’adorerais courir à ses côtés. Mais ce serait à mes conditions : il devrait me rejoindre chez Audi. Peut-être qu’il viendra chez Audi un jour. En tant qu’ami et tout le reste, nous travaillons très bien ensemble. Il m’aide beaucoup. Je crois vraiment qu’il peut être un très bon coéquipier dans le sens où, lorsque nous aurons une équipe, il saura la souder » a d’abord confié le pilote de Kick Sauber dans des propos rapportés par F1 Only.