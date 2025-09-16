F1 : Un pilote français avec Verstappen, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs jours, l'arrivée d'un nouveau pilote chez Red Bull fait largement parler. Et pour cause, les performances d'Isack Hadjar chez Racing Bulls impressionnent tout le monde au point d'être régulièrement cité comme le futur coéquipier de Max Verstappen. Et visiblement, la tendance se confirmerait sérieusement. Le Français devrait bien remplacer Yuki Tsunoda en 2026.

Comme c'est le cas depuis plusieurs années, le second pilote Red Bull ne répond pas aux attentes. Yuki Tsunoda n'échappe pas à cette règle. Le pilote japonais, qui avait remplacé Liam Lawson dans le baquet de la Red Bull après seulement deux courses, n'a inscrit que 9 points en 14 courses, pendant que sur la même période, Max Verstappen en est à... 194 points. Une différence stratosphérique qui place Yuki Tsunoda dans une situation plus que délicate. Avant dernier au classement des pilotes, le Japonais n'est précédé que par Franco Colapinto, l'unique pilote qui n'a pas marqué de point.

Hadjar chez Red Bull, c'est bouclé ? Et dans le même temps, Isack Hadjar crève l'écran au volant de sa Racing Bulls. Le Français, qui est monté sur le podium aux Pays-Bas, a inscrit 38 points depuis le début de la saison soit quatre fois plus que Yuki Tsunoda. Par conséquent, selon les informations d'Auto motor und sport, Red Bull a tranché et le Français remplacera le Japonais la saison prochaine pour épauler Max Verstappen. Le média allemand précise que chez Racing Bulls, c'est Arvid Lindblad qui remplacera Isack Hadjar, sans préciser de quoi sera fait l'avenir de Yuki Tsunoda et Liam Lawson.