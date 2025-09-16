F1 - Transfert de Verstappen : Mercedes confirme !

Pierrick Levallet

Si les choses vont beaucoup mieux pour Max Verstappen chez Red Bull, comme l’atteste sa victoire lors du Grand Prix de Monza, la vie n’était pas vraiment rose en début de saison. Le Néerlandais a notamment été au coeur de nombreuses spéculations concernant son avenir au sein de l’écurie autrichienne. Selon certaines rumeurs, le quadruple champion du monde entretenait même des contacts avec Mercedes en vue d’un éventuel transfert. Toto Wolff a d’ailleurs confirmé la chose, ajoutant toutefois que les discussions n’ont débouché sur rien de concret.

«Chaque écurie doit rechercher le meilleur pilote» « Nous avons parlé, bien sûr, mais cela n’a jamais pris une tournure concrète. La question n’a jamais été de savoir si nous avions une chanceIl s’agissait plutôt de savoir si cela avait du sens du point de vue de Mercedes et si cela avait du sens du point de vue de Verstappen. Et nous n’en sommes jamais arrivés au point où l’on pouvait se dire : ‘Bon, on va tenter le coup’ » a d’abord expliqué le Team Principal de Mercedes dans des propos rapportés par F1 Only.