F1 - Nouveau pilote avec Verstappen : «Je dirais non», coup de tonnerre chez Red Bull !

Depuis quelques semaines, la possibilité de vois Isack Hadjar prendre la place de Yuki Tsunoda chez Red Bull prend de l'ampleur. Il faut dire que le rookie français réalise une première saison très impressionnante au volant de sa Racing Bulls. Toutefois, la pilote Jamie Chadwick lui recommande de refuser.

Comme c'est le cas depuis plusieurs années désormais, le cas du second pilote Red Bull fait grandement parler pour savoir qui va épauler Max Verstappen. Cette saison Liam Lawson n'aura tenu que deux courses, mais Yuki Tsunoda ne fait guerre mieux. A tel point que c'est désormais Isack Hadjar que tout le monde attendu chez Red Bull le plus rapidement possible. Il faut dire que le rookie français réalise une première saison assez incroyable en F1 comme en témoigne son podium au Pays-Bas. Cependant, une promotion aussi précoce ressemble à un vrai piège selon Jamie Chadwick.

Hadjar invité à dire non à Red Bull « Je ne pense pas qu'il puisse refuser, c'est là le problème. À sa place, je refuserais. La voiture vient de remporter la course ici [à Monza] entre les mains de Max. Mais je voudrais dire non, car je sais que je progresse à un très bon rythme. Il n'a pas non plus couru sur beaucoup des circuits où il va se rendre. Il n'a jamais couru à Las Vegas, à Singapour, il y a quelques circuits qu'il n'a jamais empruntés auparavant, donc il peut encore apprendre chez Racing Bulls. C'est ce que je dirais », confie-t-elle au micro de Sky Sports F1.