F1 : Le coup secret de Verstappen sur Internet !

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen n'a plus besoin de prouver à qui que ce soit qu'il est doté d'un talent exceptionnel au volant. Le pilote néerlandais n'est plus vraiment dans la lutte cette année mais il est capable de gros coups, comme à Monza où il s'est imposé. Derrière cette maîtrise vient un travail acharné, comme le rappelle son ancien entraîneur Bradley Scanes.

Incapable de rivaliser pour le titre cette année avec les McLaren, Max Verstappen espère revenir plus fort en 2026 chez Red Bull. Le pilote néerlandais est souvent considéré par les observateurs comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire pour sa façon de piloter. Bradley Scanes, ancien entraîneur du champion, a peut-être apporté une explication au niveau atteint par Verstappen.

Il dévoile pourquoi Verstappen est si fort Impressionnant de maîtrise lorsqu'il est au volant, Max Verstappen est parfois taxé de conduite dangereuse. Le pilote néerlandais aime prendre des risques mais il ne laisse rien au hasard. « Max est souvent présenté comme un talent naturel, mais il y a une raison pour laquelle il enchaîne les secteurs en violet dès les essais libres 1, tandis que d’autres pilotes s’entraînent. C’est parce qu’il s’est entraîné sur la piste pendant des heures et des heures la semaine précédant la course » dévoile d'abord Bradley Scanes, comme rapporté par Nextgen-Auto.