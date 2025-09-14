F1 : Transfert légendaire, Hamilton balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais chez Ferrari, Lewis Hamilton avait choqué tout le monde avec son transfert chez Mercedes en 2013. L’ancien pilote McLaren a récemment révélé les coulisses de son arrivée au sein de l’écurie allemande, dévoilant au passage que ce n’était pas le légendaire Niki Lauda qui l’avait poussé à signer avec les « Flèches d’Argent ».

Bien installé chez Ferrari malgré une saison compliquée, Lewis Hamilton a rendu hommage à Niki Lauda le week-end dernier. Le septuple champion du monde a arboré un casque à l’effigie de la légende autrichienne, décédée en 2019. Ancien président non-exécutif de Mercedes, Lauda a entretenu une très belle relation avec Hamilton, même si ce dernier a récemment révélé que ce n’était pas le triple champion du monde qui l’avait convaincu de rejoindre l’écurie allemande en 2013, mais bien Ross Brawn, ancien directeur général de Mercedes.

« Ce n’est pas lui qui m’a persuadé de rejoindre Mercedes » « J’ai énormément d’affection pour Niki (Lauda), mais ce n’est pas lui qui m’a persuadé de rejoindre Mercedes. C’est Ross (Brawn), en réalité. Nous nous sommes assis dans la cuisine de ma mère, il m’a expliqué la vision de l’équipe et la direction qu’elle prenait. C’est ce moment-là qui m’a convaincu », a ainsi confié Lewis Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Le Britannique poursuit, revenant sur sa relation avec Niki Lauda.