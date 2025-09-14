Transfert en F1 : Une «star internationale» avec Max Verstappen ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Yuki Tsunoda semble être la dernière expérience ratée de Red Bull en tant que coéquipier de Max Verstappen. A l'instar de Liam Lawson, de Pierre Gasly ou encore d'Alex Albon, le pilote japonais peine à se montrer performant au sein de l'écurie autrichienne. Au point que l'on évoque déjà un surclassement d'Isack Hadjar qui a déjà signé un podium chez Racing Bulls. Verstappen ne s'est pas dit contre lorsqu'une légende de la course automobilie a chanté ses louanges : Sebastien Loeb.

Isack Hadjar a signé une reprise flamboyante après la coupure estivale. Le dimanche 31 août dernier, à l'occasion du Grand Prix des Pays-Bas, le jeune rookie Racing Bulls signait le premier podium de sa carrière derrière Max Verstappen et Oscar Piastri. Le Néerlandais et le jeune pilote français de 20 ans bientôt ensemble chez Red Bull ? A l'aube de l'été, Hadjar assurait ne pas se sentir encore prêt à effectuer le grand saut au sein de l'écurie mère.

Verstappen sur Hadjar : «A la fin, c’est la direction qui décide» Pourtant, Max Verstappen était interrogé à la suite de la performance d'Isack Hadjar aux Pays-Bas sur une éventuelle collaboration à l'avenir dans l'écurie autrichienne. Pour L'Equipe, le quadruple champion du monde en titre ne fermait pas la porte. « Chacun est différent, mais à la fin, c’est la direction qui décide. S’ils pensent qu’il est prêt – parce que je ne suis pas impliqué dans les retours que les ingénieurs font à la direction de Red Bull sur sa manière d’être dans l’équipe -, alors je suis sûr que l’équipe prendra une décision. Chacun est un peu différent, mais je l’aime bien, Isack ! C’est un gars très sympa, très drôle aussi. À la fin, peu importe à qui il est comparé, il doit être lui-même, il doit créer son propre héritage et, jusqu’ici, il le fait très bien ».

Loeb : «Il peut avoir une super carrière» Samedi, dans le cadre de la première édition du festival Red Bull Motormania à Magny-Cours, Sebastien Loeb aux 9 couronnes mondiales de rallye et Isack Hadjar qui ne compte que 15 Grands Prix de Formule 1 à son actif, se sont défiés sur le circuit du Grand Prix de France. L'un au volant d'une Peugeot 208 survitaminée et avec un aileron arrière surdimensionné comme souligné par le Journal du Dimanche et l'autre dans le baquet d'une Formule 1 classique. Le vainqueur n'était autre qu'Isack Hadjar, Loeb ayant calé après le départ et décidant de dresser un constat élogieux envers le jeune pilote de Racing Bulls. « Il passe de l'anonymat à star internationale en moins d'un an. C'est brutal. Il y a énormément de pression. L'arrivée en F1 doit être hyper dure à gérer et il le fait très bien. Potentiellement, il peut avoir une super carrière ».