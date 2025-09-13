F1 - Ferrari : Catastrophe pour Hamilton, son départ est annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En choisissant de mettre fin à sa collaboration avec Mercedes, Lewis Hamilton a signé chez Ferrari cette année. Mais les choses ne se passent pas très bien sur le plan sportif depuis le début de la saison. L'écurie italienne a même vu des rumeurs concernant la place de Frédéric Vasseur émerger. Pour Derek Daly, ancien pilote de Formule 1, ces rumeurs ne seraient pas si infondées.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton a marqué l'histoire de la Formule 1 à tout jamais. Mais à 40 ans, il est forcément plus difficile de continuer à avoir de gros résultats. Cette année, le Britannique a du mal à briller dans sa Ferrari, lui qui a tout de même remporté deux courses l'an dernier. Derek Daly suggère à Hamilton de commencer à réfléchir à une autre alternative pour la suite et fin de sa carrière.

Vasseur en danger à cause de Hamilton ? Incapable d'aller décrocher le moindre podium en Grand Prix en 2025 pour le moment, Lewis Hamilton ne rend pas vraiment service à son manager Frédéric Vasseur même s'il y a encore de l'espoir. « Le transfert de Lewis à Ferrari pourrait au final coûter cher à Vasseur. Lewis Hamilton était l'un des pilotes les plus doués que le monde ait jamais connus. Mais je pense que ses meilleurs jours sont derrière lui. Psychologiquement, il est tout simplement impossible d'avoir les mêmes instincts et les mêmes réflexes qu'à vingt ans. C'est la vie. C'est la nature humaine. Hamilton avait accès à ces compétences dans le passé. La meilleure chose qu'il puisse faire est de l'accepter, de prendre du recul et de se concentrer sur le prochain chapitre de sa carrière » déclare Derek Daly, ancien pilote de Formule 1, dans des propos rapportés par RacingNews365.