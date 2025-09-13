F1 : Verstappen change d’équipe, c’est confirmé !

Quadruple champion du monde de F1, Max Verstappen continue d’élargir ses horizons du sport automobile. Le pilote de Red Bull va notamment participer à une manche du championnat de NLS ce week-end. Le Néerlandais y représentera d’ailleurs sa propre structure. Et la tendance semble se confirmer au fur et à mesure que l’heure du départ approche.
Grand amateur de sport automobile, Max Verstappen ne se contente pas seulement de la F1. Le Néerlandais n’a presque plus rien à prouver dans cette discipline, où il a décroché le titre mondial à quatre reprises depuis le début de sa carrière. Le pilote de Red Bull cherche donc à élargir ses horizons ces derniers temps. Il devrait d’ailleurs participer à une course hors de la F1 ce week-end.
Verstappen quitte temporairement Red Bull et la F1
Comme le rapporte Motorsport.com, Max Verstappen devrait en effet rouler sur la Nordschleife et prendre ainsi part à une manche du championnat de NLS (Nurburgring Langstrecken-Serie). À cette occasion, le pilote de 27 ans ne devrait pas représenter Red Bull mais sa propre structure : Verstappen.com Racing. Max Verstappen avait déjà pris le volant sur ce circuit il y a quelques temps, sous le pseudonyme Franz Hermann. Cette fois, le Néerlandais devrait concourir sous son vrai nom.
Un calendrier très chargé pour Max Verstappen
Cette course s’inscrit ainsi dans un calendrier chargé pour Max Verstappen. Vainqueur du Grand Prix de Monza dimanche dernier en F1, le Néerlandais va ensuite enchaîner avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan le 21 septembre prochain. Cette décision prouve que l’habituel pilote de Red Bull ne souhaite plus se contenter uniquement de la F1 mais bel et bien s’ouvrir de nouvelles perspectives dans le sport automobile. À voir maintenant comment l’écurie autrichienne accueillera la nouvelle, elle qui avait déjà du mal lorsque Max Verstappen s’adonnait à des courses d’eRacing sur son temps libre. À suivre...