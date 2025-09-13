F1 : Verstappen change d’équipe, c’est confirmé !

Pierrick Levallet

Quadruple champion du monde de F1, Max Verstappen continue d’élargir ses horizons du sport automobile. Le pilote de Red Bull va notamment participer à une manche du championnat de NLS ce week-end. Le Néerlandais y représentera d’ailleurs sa propre structure. Et la tendance semble se confirmer au fur et à mesure que l’heure du départ approche.

Grand amateur de sport automobile, Max Verstappen ne se contente pas seulement de la F1. Le Néerlandais n’a presque plus rien à prouver dans cette discipline, où il a décroché le titre mondial à quatre reprises depuis le début de sa carrière. Le pilote de Red Bull cherche donc à élargir ses horizons ces derniers temps. Il devrait d’ailleurs participer à une course hors de la F1 ce week-end.

Verstappen quitte temporairement Red Bull et la F1 Comme le rapporte Motorsport.com, Max Verstappen devrait en effet rouler sur la Nordschleife et prendre ainsi part à une manche du championnat de NLS (Nurburgring Langstrecken-Serie). À cette occasion, le pilote de 27 ans ne devrait pas représenter Red Bull mais sa propre structure : Verstappen.com Racing. Max Verstappen avait déjà pris le volant sur ce circuit il y a quelques temps, sous le pseudonyme Franz Hermann. Cette fois, le Néerlandais devrait concourir sous son vrai nom.