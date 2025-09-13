F1 - Hamilton : «Bizarre», un Français balance sur leur relation !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant partie des jeunes pilotes les plus intéressants de cette saison 2025, Isack Hadjar a rapidement pu échanger avec son idole de jeunesse : Lewis Hamilton. Le Britannique, toujours très avenant envers les rookies, a pris le pilote Racing Bulls sous son aile. Hadjar lui, a révélé une sensation étrange de pouvoir côtoyer le septuple champion du monde.

Neuvième au classement du championnat du monde, Isack Hadjar réalise une très belle première saison en Formule 1. Si bien que le Français de 20 ans est déjà annoncé aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull la saison prochaine. De son côté, Hadjar ne se précipite pas et veut écrire sa propre histoire parmi les grands.

Hadjar : « La vitesse pure est là » « Je dirais que j’ai beaucoup amélioré ma mise en action. Je suis beaucoup plus explosif qu’en début de saison. Je découvre une piste et, au bout de deux ou trois tours, je suis déjà dedans. Ce qui me faisait peur avant le début de saison, c’est que je n’avais pas beaucoup d’expérience en F1, c’était un énorme step comparé à la F2. ’Il va me falloir combien de courses pour être dans le bain, ne plus être à 2, 3 dixièmes de mon coéquipier ?’ Ce genre de questions. Finalement, ça n’a jamais été le cas. La vitesse pure est là », confie Hadjar auprès de Next-Gen Auto.