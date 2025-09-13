F1 - Hamilton : «Bizarre», un Français balance sur leur relation !

Faisant partie des jeunes pilotes les plus intéressants de cette saison 2025, Isack Hadjar a rapidement pu échanger avec son idole de jeunesse : Lewis Hamilton. Le Britannique, toujours très avenant envers les rookies, a pris le pilote Racing Bulls sous son aile. Hadjar lui, a révélé une sensation étrange de pouvoir côtoyer le septuple champion du monde.
Neuvième au classement du championnat du monde, Isack Hadjar réalise une très belle première saison en Formule 1. Si bien que le Français de 20 ans est déjà annoncé aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull la saison prochaine. De son côté, Hadjar ne se précipite pas et veut écrire sa propre histoire parmi les grands.
Hadjar : « La vitesse pure est là »
« Je dirais que j’ai beaucoup amélioré ma mise en action. Je suis beaucoup plus explosif qu’en début de saison. Je découvre une piste et, au bout de deux ou trois tours, je suis déjà dedans. Ce qui me faisait peur avant le début de saison, c’est que je n’avais pas beaucoup d’expérience en F1, c’était un énorme step comparé à la F2. ’Il va me falloir combien de courses pour être dans le bain, ne plus être à 2, 3 dixièmes de mon coéquipier ?’ Ce genre de questions. Finalement, ça n’a jamais été le cas. La vitesse pure est là », confie Hadjar auprès de Next-Gen Auto.
« Pouvoir taper la conversation avec lui… ça fait bizarre »
Le Français a également évoqué sa relation avec son idole de toujours, Lewis Hamilton : « Pour Lewis, ça n’a pas changé : il est comme ce que j’imaginais de base. Honnêtement, il est vraiment gentil, quand bien même nous avons près de vingt ans d’écart tous les deux. Et il n’est pas comme cela qu’avec moi, il l’est avec tous les rookies : il est très avenant, il donne des conseils. En tant que supporteur de Lewis depuis que je suis petit, pouvoir taper la conversation avec lui… ça fait bizarre. Mais je commence à m’y habituer. »