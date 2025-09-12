F1 : Un nouveau pilote avec Verstappen, Red Bull valide !

Pierrick Levallet

Si Max Verstappen continue de faire l’unanimité chez Red Bull, on ne peut pas en dire autant de Yuki Tsunoda. En difficulté aux côtés du Néerlandais, le Japonais pourrait être remplacé à l’issue de la saison. L’un des favoris pour prendre sa place se nomme Isack Hadjar, qui semble déjà avoir été validé chez les dirigeants de l’écurie autrichienne.

Max Verstappen continue de faire l’unanimité chez Red Bull. Vainqueur du Grand Prix de Monza dimanche dernier, le quadruple champion du monde ne lâche rien dans la course au titre. En revanche, Yuki Tsunoda fait moins bonne impression. Le coéquipier du Néerlandais peine à terminer dans les points à chaque Grand Prix. Le Japonais pourrait ainsi être remplacé à l’issue de la saison. L’un des favoris pour le remplacer se nomme Isack Hadjar, qui fait forte impression au sein de l’écurie sœur Racing Bulls. Le Français semble déjà avoir été validé par les dirigeants de Red Bull.

Hadjar peut «tenir tête à Verstappen» ? « Il a la force mentale pour tenir tête à Verstappen. Il ne rejette jamais la faute sur la voiture, il s’auto-critique et apprend vite. Il ne commet pas d’erreurs, ce qui est rare pour un rookie. C’est un pilote très rapide, capable de progresser sur chaque circuit » a confié Helmut Marko dans des propos rapportés par F1i.