F1 : Des «tueurs» annoncés contre Max Verstappen !

Cette saison 2025 semble bel et bien promise à un pilote McLaren. Si Max Verstappen fait preuve de résistance, Oscar Piastri et Lando Norris sont au-dessus grâce à leur monoplace ultra rapide. Néanmoins, selon certains observateurs comme l’ancien champion du monde Nico Rosberg, les deux jeunes pilotes doivent encore devenir des « tueurs » à l’avenir.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen ne vise plus le quintuplé. Malgré une superbe victoire le week-end dernier à Monza, le Néerlandais est dépassé par les McLaren de Lando Norris et d’Oscar Piastri. Dotée d’un duo de jeunes pilotes compétents et rapides, l’écurie britannique espère clairement instaurer sa domination sur le long terme, ce qui ne fait pas les affaires de Verstappen. Mais pour cela, il faudra de la rigueur et des prises de décisions plus radicales. C’est en tout cas ce qu’estime l’ancien champion du monde Nico Rosberg.

« Ses deux pilotes ne soient pas encore de véritables tueurs » « McLaren a eu un peu de chance que ses deux pilotes ne soient pas encore de véritables tueurs, a confié le champion du monde 2016 dans des propos rapportés par F1Only. Ils sont en train d’y arriver, mais ils n’y sont pas encore. C’est ce qui a freiné la situation jusqu’à présent. L’intensité est encore devant nous, car le championnat du monde est tellement important. C’est votre rêve d’enfant qui est en jeu. C’est énorme, et ils vont se battre chaque week-end, donc il y a encore beaucoup d’action devant nous », poursuit Rosberg.