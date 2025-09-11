F1 : Max Verstappen se lâche et vend la mèche pour son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 chez Red Bull, Max Verstappen a été au cœur de toutes les attentions concernant un possible changement d'écurie. Mais alors qu'il a décidé de rester, le pilote néerlandais a toutefois été interrogé sur son avenir sur le long terme et notamment ce qu'il fera après la Formule 1. Le quadruple champion du monde écarte déjà plusieurs options.

A plusieurs reprises, Max Verstappen a assuré qu'il ne ferait jamais une carrière aussi longues que celles de Lewis Hamilton ou Fernando Alonso, toujours pilotes alors qu'ils ont dépassé les 40 ans. Et alors que certains aiment essayer de nouvelles disciplines à l'image du double champion du monde espagnol qui participé au Dakar, aux 500 Miles d'Indianapolis et qui a remporté les 24 Heures du Mans, Max Verstappen assure qu'il ne suivra pas cette voie et qu'après la Formule 1, il y a peu de chance qu'il pilote ailleurs.

Verstappen fait une annonce sur son avenir « Non, je ne veux pas le faire. Ni le Dakar, ni les 500 miles d'Indianapolis. Non, cela ne m'intéresse vraiment pas. J'aime regarder ça, mais ce n'est pas le genre de courses que j'aimerais faire après la Formule 1. Les courses avec des voitures GT sont difficiles, oui, mais pas dans le désert, plutôt dans des conditions normales », assure le pilote Red Bull dans une interview accordée à Mundo Deportivo, avant de poursuivre.